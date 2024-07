Prefeitura de Jaru inicia processo de regularização fundiária urbana gratuita no Distrito de Tarilândia

A Prefeitura de Jaru, continua com as ações, que integram o projeto Moradia Legal, para a Regularização Fundiária Urbana – REURB, no município. E na última segunda-feira (01), realizou o lançamento do programa no Distrito de Tarilândia, além do anúncio da boa notícia, o momento também foi para orientações e esclarecimentos de dúvidas a respeito do Reurb.

O encontro aconteceu na Escola José de Sousa e contou com a participação de moradores, do vice-prefeito Jeverson Lima, do Juiz titular da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaru, Dr. Luís Marcelo Batista, da registadora de imóveis Poliana França Fogaça, do vereador Marcão de Tarilândia, do secretário de administração, finanças e orçamento, Igor Zanol, do procurador-geral do município – Dr. Wisley Machado, além da equipe do Departamento de Imobiliário e Regularização Fundiária.

Segundo o secretário de administração, finanças e orçamento, Igor Zanol, neste primeiro momento foram repassadas informações importantes para os moradores e na próxima etapa, que acontecerá no dia 06 de julho, a equipe voltará ao distrito para receber os documentos necessários para o processo de regularização dos imóveis e lotes.

O vice-prefeito Jeverson Lima, destacou que esse é mais um passo importante para a titularização de imóveis, que além de garantir a posse a quem é de direito, também possibilitará inúmeros outros benefícios.