Centro Especializado em Reabilitação recebe brinquedoteca através do projeto “Floresta Encantada”

Esta é uma semana de muita alegria para o Centro Especializado em Reabilitação Dr. Nazareno João da Silva (CER). Isso porque, nesta quarta-feira, 26 de junho, a unidade de saúde recebeu um novo espaço que irá contribuir com as atividades desenvolvidas no local.

A brinquedoteca faz parte do projeto 'Floresta Encantada', idealizado por cinco alunas do 5° período de Direito da faculdade Favoo-Coop, com o objetivo de promover acessibilidade, conforto e aprendizado através de um espaço adaptado e atrativo para as crianças que são atendidas pelos profissionais do CER.

Durante a cerimônia de inauguração, as estudantes destacaram que a iniciativa é o reflexo de uma atividade do curso, com a proposta de realizar uma ação social na comunidade e desenvolver contratos para que ela se concretize.

Com o apoio da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), o projeto contou com a colaboração de profissionais do CER, da técnica em edificações Dâmila Witchemichen e do artista André Reis. Além disso, a ação recebeu doações de brinquedos da cooperativa Sicoob Cresdisul e do comércio local.