Prefeitura constrói calçadas no Cras Morar Melhor II

Trabalhando para garantir melhores condições de tráfego e mobilidade urbana, a Prefeitura de Ji-Paraná está realizando melhorias no entorno do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Morar Melhor II) e na rua de acesso ao Conjunto Residencial. Além de implantar novas calçadas, que visam proporcionar mais segurança e acessibilidade aos moradores, o município está revitalizando a pavimentação.

No último sábado (29), aconteceu a assinatura da ordem de retomada dos serviços, para a conclusão dos trabalhos de construção dos 1.491 apartamentos que compõem o Conjunto Residencial Morar Melhor II, do Governo Federal. A ação representa um passo significativo para a comunidade local. A retomada desses esforços vai beneficiar diretamente os futuros residentes, criando um ambiente mais seguro e infraestrutura urbana adequada.

Essas iniciativas refletem o compromisso da Prefeitura em promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida dos cidadãos Ji-paranaenses. A expectativa é que as obras de melhorias, executadas pela Semosp, incluindo limpeza, construção de calçadas e revitalização da capa asfáltica, sejam concluídas até o fim de semana, e possam proporcionar benefícios duradouros para toda a comunidade.

No início do ano, o Ministério das Cidades destinou R$87 milhões ao Banco do Brasil para a retomada das obras do Programa Habitacional Morar Melhor II em Ji-Paraná. O trabalho da administração municipal, junto ao senador Confúcio Moura, sensibilizou o Governo Federal, que liberou o recurso para a conclusão dos apartamentos. A conclusão das obras do Morar Melhor II reforça o empenho da Prefeitura de Ji-Paraná em realizar o sonho de mais de 1.400 famílias que serão beneficiadas.