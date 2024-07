Prefeitura de Guajará-Mirim avança com o asfaltamento da Avenida Giácomo Casara no bairro Fátima

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), deu início nesta segunda-feira a mais uma fase crucial do projeto de asfaltamento da Avenida Giácomo Casara, situada no bairro Nossa Senhora de Fátima. Este importante empreendimento visa melhorar significativamente a infraestrutura viária local, proporcionando maior conforto e segurança para todos os moradores da região.

Equipes especializadas da empresa contratada estão em plena atividade, focadas na marcação e construção da base fundamental para o início das próximas etapas, que incluem a execução de meio-fio e sarjeta. Este trabalho meticuloso e detalhado é essencial para garantir a qualidade e durabilidade do novo pavimento, beneficiando não apenas os residentes do bairro, mas todos os cidadãos que transitam pela Avenida Giácomo Casara diariamente.

Com esta iniciativa, a Prefeitura reafirma seu compromisso com o desenvolvimento urbano e a melhoria da infraestrutura da cidade, promovendo um ambiente mais seguro e moderno para todos. A obra de asfaltamento da Avenida Giácomo Casara é parte de um plano estratégico mais amplo que visa transformar positivamente as condições de mobilidade urbana em Guajará-Mirim.

A administração municipal continuará acompanhando de perto cada etapa do projeto, garantindo que os prazos sejam cumpridos e que os padrões de qualidade estabelecidos sejam rigorosamente atendidos. A colaboração e compreensão da população durante este período são fundamentais para o sucesso desta iniciativa que trará benefícios duradouros para todos os munícipes.