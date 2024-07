Governo de RO reforça segurança pública com entrega de novos veículos

A segurança pública ganhou reforço com a entrega de 241 novos veículos pelo governo de Rondônia. A solenidade de entrega aconteceu na manhã desta segunda-feira (1°), no estacionamento do Palácio Rio Madeira (PRM), em Porto Velho, e reuniu autoridades e representantes das quatro forças de segurança do estado. Os veículos, todos ano 2024, foram adquiridos em caráter de renovação da frota, mediante novo contrato celebrado com uma empresa especializada em veículos de pequeno porte.

O contrato tem validade de dois anos e meio, e representa um investimento de R$ 10.737.530,52 (dez milhões, setecentos e trinta e sete mil, quinhentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos), recurso proveniente do governo do estado, através da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os novos veículos representam um investimento na proteção da população e na eficiência do trabalho das forças de segurança. “O governo do estado segue investindo a fim de proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais e, consequentemente, mais segurança para os rondonienses”, ressaltou.

A solenidade reuniu autoridades e representantes das quatro forças de segurança

Além dos veículos, a Polícia Militar recebeu 12 unidades de armas não letais de condutividade elétrica, adquiridas através de emenda parlamentar de R$ 64 mil da ex-deputada federal Mariana Carvalho.

Estiveram presentes na solenidade, destacando a relevância da renovação da frota para suas respectivas áreas de atuação, o comandante-geral da Polícia Militar, Régis Braguin; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar, Cel. BM Nivaldo de Azevedo; o superintendente de Policia Técnico-Científica, Domingos Sávio, e o delegado-geral da Polícia Civil, Samir Fouad.