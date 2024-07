Estudante de escola estadual de Espigão d’Oeste vence etapa estadual em concurso internacional de redação

A estudante Ana Gabriela Giuradelli Pereira conquistou o 1º lugar do estado no 53º Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos. A estudante está cursando o 1º ano do ensino médio na Escola Estadual de Ensino Médio em Tempo Integral 7 de Setembro, no município de Espigão d’Oeste, que fica distante cerca de 441 quilômetros de Porto Velho. O concurso incentiva a educação por meio da escrita de cartas. O tema proposto foi: “Escreva uma carta para as futuras gerações sobre o mundo que você gostaria que elas herdassem”.

A aluna contou que ficou surpresa com o resultado. “Foi muito emocionante. Passei dias elaborando a redação, apagando e reescrevendo diversas vezes. É gratificante saber que todo o esforço teve reconhecimento. O ensino da minha professora de língua portuguesa, Maria Cirlei, me auxiliou muito. Ela é uma ótima professora e sou grata pelo ensino maravilhoso da escola 7 de Setembro”, destacou.

ROTINA DE ESTUDOS

A estudante, Ana Grabriela, relatou que sua rotina de estudos é intensa, e tem praticado redação desde o ensino fundamental. A aluna acrescentou ainda que, o apoio da escola e da família também é indispensável para a evolução do aprendizado.

Ana Gabriela foi homenageada na escola e segue agora para a fase nacional

“Aprendi a fazer redação no sexto ano, desde então fui me aprimorando nesse quesito. Hoje em dia gosto muito de escrever. Outro fator que me auxilia bastante nos estudos é a Plataforma Revisa +, onde existem diversas atividades e simulados para estudar. Na plataforma é disponibilizado o tema da redação. Desenvolvo o texto, posto na plataforma, e a redação é devolvida com as correções e dicas para melhorar meu texto. Assim, consigo acompanhar minha evolução. É muito funcional e prático”, explicou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a estudante é mais um motivo de destaque para o estado. “Nossas escolas contam com toda condição possível para oferecer um ensino de qualidade aos alunos matriculados na rede pública. O governo de Rondônia tem investido em infraestrutura das escolas, implementando tecnologias, capacitando os profissionais, entre outras ações, com intuito de favorecer o desenvolvimento da aprendizagem pelos estudantes”, evidenciou.

Segundo a coordenadora Regional de Educação (CRE) de Espigão do Oeste, Ilca Furtado, a estudante sempre se destacou pela dedicação aos estudos. “Ana Gabriela escreve muito bem e é uma leitora nata. Está recebendo todo o auxílio necessário da escola, que é de tempo integral, e direciona seus alunos para o melhor aproveitamento escolar. Ela tem um futuro promissor”, não podendo deixar de ressaltar o apoio incondicional da família, enfatizou.

O CONCURSO

Promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça, o Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens tem o objetivo de fomentar a escrita e a alfabetização através da arte epistolar, uma forma de comunicação escrita que tem uma longa história, e continua sendo relevante na era digital. Incentiva a expressão da criatividade e o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes.

No Brasil, a realização do concurso fica a cargo dos Correios e é desenvolvido em três fases: Escolar, Estadual e Nacional. A quarta etapa, fase internacional, fica a cargo da União Postal Universal. A participação se dá por meio das escolas (rede pública e privada), que selecionam, entre as redações de seus alunos, até duas melhores cartas para representá-las.

PRÓXIMA ETAPA

A estudante segue agora para a fase nacional, onde serão selecionadas as três melhores cartas. A 1ª colocada irá representar o país na fase internacional. O Brasil é o segundo país com a melhor colocação em âmbito internacional, atrás, apenas da China.

Segundo a titular da Seduc, Ana Lúcia Pacini, as ações realizadas pelo governo de Rondônia, em prol de uma educação que prepare os 177.189 estudantes matriculados na rede pública, refletem-se em casos de sucesso, seja no Enem ou em outros concursos aos quais os estudantes se submetem. “Uma das principais ferramentas para prepara-los para o Enem são as plataformas Revisa + e Revisa Enem. Prova disso são os resultados obtidos na edição do último Exame Nacional do Ensino Médio, no qual os nossos alunos se destacaram com notas excelentes na redação, obtendo nota de corte para ingressarem nas universidades públicas, tanto aqui no estado quanto fora. Certamente, ao seguir esse ritmo de estudos, com apoio da família e da escola, Ana Gabriela vai colher ainda mais frutos de todo esse esforço”, ressaltou.