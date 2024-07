Cruzamento da Rio Madeira com a Maceió, próximo ao Ratinho, será interditado para construção de nova galeria fluvial

A Prefeitura de Rolim de Moura, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), informa que a Rua Rio Madeira, no cruzamento com a Avenida Maceió, próximo ao lavador do Ratinho, será interditada a partir do sábado, 29.

Durante os próximos 90 dias, a empresa contratada pelo município realizará a demolição da galeria fluvial existente no local.

A interdição visa permitir a construção de uma galeria mais ampla para atender à localidade, especialmente em períodos de chuva, quando o ponto costuma ficar alagado.

A Prefeitura solicita atenção e cuidado aos motoristas e moradores durante o período de obras.