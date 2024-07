Prefeitura começa asfaltamento de ruas no bairro JK

Dando continuidade aos trabalhos de infraestrutura e melhoria de vias urbanas, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), deu início ao serviço de aplicação da capa asfáltica em ruas do Bairro JK (2º distrito). Os trabalhos começaram na última quarta-feira (26), com a pavimentação da rua Marília.



O benefício faz parte do Programa Poeira Zero, do município, que projeta ainda para este ano a construção de mais 100 quilômetros de asfaltos na cidade. Na quarta-feira (26), a equipe de pavimentação da Semosp realizou o salgamento da via, seguido da aplicação da capa asfáltica. O trecho beneficiado é de cerca de 200 metros, entre as ruas Maracatiara (T-20) e Castanheira (T-22).



Além da rua Marília, estão sendo preparadas para a pavimentação asfáltica outras diversas ruas do bairro JK. A próxima a ser beneficiada e que já começou a receber a imprimação é a rua Cascavel. Trechos das ruas Imburana (T-21), Pastor Paulo Leiva Macalão, Olinda, Paranaguá e Guarulhos, já estão com serviços de base praticamente concluídos.



O asfaltamento das ruas do bairro JK, marca o compromisso da administração municipal em proporcionar melhores condições de mobilidade e qualidade de vida para os moradores de todas as regiões da cidade. Essa iniciativa reflete o empenho contínuo da Prefeitura em atender às necessidades da comunidade, promovendo o desenvolvimento urbano de maneira sustentável e eficiente.