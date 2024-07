Governo de Rondônia revitaliza ruas e avenidas de Monte Negro com recapeamento asfáltico

Ruas e avenidas do município de Monte Negro estão recebendo revitalização asfáltica. A ação contempla 2,5 quilômetros de vias urbanas com recapeamento executado pela equipe da Usina de Asfalto, do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO) de Ariquemes. O serviço consiste na aplicação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ), com uma espessura aproximada de quatro centímetros, para aumentar a durabilidade do pavimento antigo, de acordo com o gerente da Usina de Asfalto, Emerson Santos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a parceria entre o Executivo estadual e municipal beneficia diretamente os rondonienses. “Estamos fortalecendo os municípios com obras de infraestrutura, que fomentam o desenvolvimento e potencializam a economia local. Neste sentido, o governo tem investido em projetos voltados às ações do DER para atender à população”, pontuou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes enfatizou que, as vias urbanas que estão sendo recuperadas com o recapeamento, são escolhidas pela administração municipal. “A equipe técnica da prefeitura identifica quais ruas e avenidas serão revitalizadas. A equipe do Departamento entra em ação com o recapeamento asfáltico, que amplia a vida útil do pavimento já deteriorado pelo tempo, evitando assim, gastos com manutenção, como o famoso tapa-buracos”, explicou.