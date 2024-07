Rodovia-135 é patrolada, facilitando acesso ao Porto Rolim e fortalecendo a economia local

O patrolamento (reconformação da plataforma) da Rodovia-135 foi finalizado nesta sexta-feira (28), nos 138 quilômetros de extensão entre o distrito de Vila Marcão e o Porto Rolim de Moura do Guaporé, no município de Alta Floresta d’Oeste.

Segundo o residente da 5ª Regional do DER em Rolim de Moura, e responsável pelos serviços na via, Nilson Oliveira, além do patrolamento, a equipe está realizando a limpeza das saídas de água e a manutenção das pontes de madeira e bueiros. “Estamos trabalhando para garantir que a rodovia esteja em boas condições. A equipe também está realizando a recomposição do revestimento primário (cascalhamento) em 74 quilômetros, entre os distritos de Izidolândia e Vila Marcão, melhorando a trafegabilidade e segurança para todos os usuários da via”, explicou.

Serviço assegura a trafegabilidade na região

Segundo o diretor-geral do DER, Eder Fernandes, além dos turistas, a RO-135 é utilizada, também, pelos produtores rurais e pecuaristas para o escoamento da produção. “É uma região rica em agronegócio, que diariamente impulsiona o progresso do estado”, ressaltou.

O empresário João Alves destacou que, a estrada está 100% trafegável, diminuindo o tempo de viagem. “Para mim, que a utilizo para transportar o barco para pescar no Porto Rolim, a estrada está ótima”, salientou.