Lindomar Garçon toma posse em clima de festa e anuncia pacote de obras

Em clima de festa, o prefeito eleito de Candeias do Jamari, Lindomar Garçon, juntamente com a vice-prefeita Ednéia de Brito e a presença de diversas autoridades, lançou na noite de sexta-feira (28), um pacote de obras de infraestrutura para o município, que vai transformar a cidade, por meio do Programa Revitaliza Candeias.

A solenidade foi acompanhada por uma multidão que lotou o espaço, ao lado da sede da Prefeitura. Entre as autoridades presentes, estavam os vereadores Zilmar Domingos, Kátia da Saúde, Haia Souza, Jucilene Moraes, Edcarlos dos Santos, Paulo Macário, vereadores de Porto Velho Everaldo Fogaça e Roneudo Soares, ex-deputada federal Mariana Carvalho, deputado federal Maurício Carvalho, primeira-dama Sirlei Barbosa e o prefeito Hildon Chaves, além de representantes políticos. Todos declararam total apoio a nova gestão que assume a administração pública de Candeias do Jamari, tendo pela frente grandes desafios.

Após a cerimônia e pronunciamento das autoridades, Lindomar Garçon, eleito por ser a esperança para mudar o cenário político de Candeias, apresentou um vídeo, mostrando o antes e o depois de cada projeto a ser desenvolvido na cidade, entre eles a construção de pré-escolas, aquisição de medicamentos, revitalização de prédios públicos que estão deteriorados, recuperação de estradas vicinais e pontes (sem pedir combustível dos moradores), pavimentação asfáltica, escrituras públicas, iluminação pública, melhoria no transporte escolar, volta do atendimento com Raio-X, mudanças administrativas na máquina, limpeza na cidade, celeridade na coleta de lixo, além de defender a harmonia entre os poderes Executivo e Legislativo. Na oportunidade foi apresentado ainda um importante projeto que será desenvolvido juntamente com a Polícia Militar Ambiental, em apoio aos jovens e adolescentes de Candeias do Jamari.

Reprodução

“Agradeço a Deus, a minha família e amigos e a todo o povo de Candeias do Jamari pela confiança depositada em mim e na minha vice. Há dez meses já venho trabalhando em busca de recursos e parcerias para nosso município, que precisa de um cuidado especial com urgência, haja vista a situação precária em que se encontra. Sou gestor público formado e conheço o caminho das pedras e posso garantir que até o fim do ano, muita coisa já terá sido feita e nos próximos quatro anos, muitas obras serão inauguradas, oferecendo crescimento, modernidade e melhoria de vida para a cidade e cidadãos candeienses”, ressaltou Lindomar Garçon, em seus agradecimentos finais, lembrando que o gosto pela política surgiu com a atuação em projetos sociais voltados à famílias carentes. “Podemos avançar muito mais. Temos projetos e o compromisso de novas obras, experiência sobre como fazer e muita vontade de trabalhar”, completou Lindomar Garçon, que viaja para Brasília neste domingo, com recursos próprios, em busca de recursos.