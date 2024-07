Prefeitura de Guajará-Mirim realiza melhorias no Mercado Público Municipal

Na manhã do último sábado (29), o Mercado Público Municipal de Guajará-Mirim foi palco de importantes melhorias. Os feirantes receberam mesas padronizadas de inox e novas tendas, permitindo que possam vender seus produtos e receber clientes protegidos do sol. As mudanças visam tornar a feira livre mais atrativa tanto para os moradores quanto para os visitantes de Guajará-Mirim.

O investimento, no valor de 336 mil reais, é fruto de uma emenda parlamentar destinada pela deputada estadual Dr. Taíssa Sousa, com o apoio da Acrivale para a captação do recurso. A cerimônia de entrega contou com a presença da prefeita Mary Granemann, secretários municipais, representantes do 6º Batalhão de Infantaria de Selva (Bis), Associação Comercial, Acrivale, Emater, autoridades religiosas e a comunidade em geral.

Em seu discurso, a deputada Dr. Taíssa Sousa agradeceu ao Governador Coronel Marcos Rocha e ao secretário de Seagri, Luiz Paulo da Silva Batista, pela parceria que viabilizou as melhorias. As novas tendas representam apenas o início de um conjunto de reformas planejadas para beneficiar a população. Com estas iniciativas, Guajará-Mirim passa a ter uma das feira livre mais bonita do estado de Rondônia.

A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma seu compromisso com o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos, promovendo ações que valorizam o comércio e a cultura regional.