Ieda Chaves destina recursos à realização do 1º Jogos dos Povos Indígenas de Nova Mamoré

urante os dias 21 e 22 de junho, a primeira edição dos Jogos dos Povos Indígenas de Nova Mamoré foi realizada na Aldeia Ribeirão, localizada na Linha 10. O evento contou com a destinação de uma emenda parlamentar da deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil) na ordem de R$ 80 mil. Com o investimento, foi possível a aquisição de materiais esportivos (uniformes, medalhas, troféus, bolas e rede) para atender os 500 atletas participantes de mais de 10 aldeias da região.

Segundo a parlamentar, o recurso destinado contribuiu significativamente, pois foi uma oportunidade valiosa para celebrar e reconhecer a herança cultural e a contribuição dos povos indígenas para a sociedade. “Os Jogos dos Povos Indígenas desempenham um papel crucial na promoção da diversidade cultural, no fortalecimento das identidades indígenas, na promoção da saúde e bem-estar, no intercâmbio cultural e no desenvolvimento econômico local”, disse.

Mais de dez aldeias da região participaram do torneio (Foto: Divulgação)



Pela segunda vez, desde o início de seu mandato, Ieda Chaves contribui com o apoio e valorização da cultura indígena por meio de iniciativas que promovam a integração e a visibilidade dos povos. “Agradeço a oportunidade e o convite para fazer parte deste momento histórico. Parabéns aos envolvidos e que se dedicaram para que este evento acontecesse. Esse é o primeiro de muitos, pois nos próximos dois anos garanto essa emenda para que ele continue”, acrescentou.

Fortalecimento de laços

Já o prefeito Marcélio Brasileiro reiterou a importância dos jogos como um momento de confraternização e fortalecimento dos laços entre os povos. “Sempre lutei em defesa dos povos indígenas e vejo uma oportunidade única de celebrar e preservar as tradições e a identidade cultural dessas comunidades. Muito obrigado por este olhar”, disse ele em nome da população local.

Modalidades

A coordenação dos jogos, distribuídos nas seguintes modalidades: Cabo de Guerra, Arco e flecha, Corrida de 200m, Corrida de tora, Huka – Huka, Futebol feminino e masculino, ficou sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de Esporte, Turismo, Eventos e Cultura (Semetec) de Nova Mamoré.