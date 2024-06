Novo módulo do Sistema de Gestão Integrado otimiza e unifica processos de gestão educacional em Rondônia

O desenvolvimento de um novo módulo no Sistema de Gestão Integrado da Secretaria de Estado da Educação (Seduc), projetado para otimizar e unificar os processos de gestão educacional em todo o estado, foi anunciado pela Seduc, durante reunião, na segunda-feira (24). Foram destacadas a importância deste sistema inovador e suas implicações para a melhoria da eficiência administrativa.

Um dos destaques do sistema de gestão é a implantação de um módulo específico para o monitoramento de acórdãos do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO). Este módulo permitirá um acompanhamento mais preciso e eficiente das decisões e recomendações emitidas pelo TCE-RO, assegurando que todas as ações necessárias sejam implementadas de forma tempestiva e conforme as diretrizes estabelecidas.

Além disso, ressalta-se a importância de um sistema unificado, essencial ao desenvolvimento das atividades da Seduc, por permitir uma centralização dos dados e processos administrativos, facilitando a tomada de decisões, baseada em informações precisas e atualizadas. Entre os benefícios esperados estão:

Eficiência administrativa: redução de redundâncias e otimização dos recursos disponíveis;

Transparência: maior clareza e acessibilidade das informações, promovendo uma gestão mais transparente e responsável;

Conformidade: garantia de que todas as ações e procedimentos estão em conformidade com as diretrizes legais e regulatórias;

Monitoramento e avaliação: capacidade aprimorada de monitorar e avaliar o desempenho das escolas e programas educacionais, promovendo melhorias contínuas.

MODERNIZAÇÃO E EFICÁCIA

Durante a reunião, a secretária executiva, Marta Souza Costa, ressaltou a relevância deste passo para a Seduc, e o compromisso do governo do estado com a modernização e eficiência da gestão educacional no estado de Rondônia. “Estamos determinados a avançar com este projeto, que não só trará maior eficiência para nossas operações, mas também nos ajudará a cumprir com rigor as determinações do Tribunal de Contas”, afirmou.

O novo módulo do Sistema de Gestão Integrada está previsto para ser implementado nos próximos dias, com treinamentos e suporte contínuos para garantir uma transição eficaz para todos os envolvidos.