Educação avança em Ji-Paraná com a inauguração de CMEI

A Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Educação (Semed), entregou para a população o Centro Municipal de Educação Infantil - CMEI Professora Vera Lúcia de Oliveira. A inauguração da unidade de ensino no Bairro Jorge Teixeira, no 2º distrito, aconteceu na manhã desta segunda-feira (24). A obra teve um investimento de R$ 1,7 milhão, mais contrapartida de R$ 430 mil da Prefeitura de Ji-Paraná.

O prefeito de Ji-Paraná, Isaú Fonseca, a deputada federal, Silvia Cristina, vereadores e secretários municipais participaram do evento. “Mais um centro sendo entregue à nossa população, buscando priorizar o ensino de excelência às nossas crianças. Uma estrutura com amplo espaço, com corpo docente completo, área de recreação com playground e salas com adoção de tecnologia que contribuem com o processo de ensino-aprendizagem”, disse Isaú Fonseca, prefeito de Ji-Paraná.

Durante a inauguração, foi realizada uma homenagem à professora Vera Lúcia de Oliveira, que atuou por vários anos na educação em Ji-Paraná. “Estou muito feliz com essa homenagem. Minha esposa sempre teve paixão por ensinar. Seu legado ficará eternizado em nossas lembranças, assim como sua dedicação e paixão à arte de lecionar e transformar vidas”, agradeceu Edinei Celestino, cônjuge de Vera Lúcia (in memoriam).

Desde sua conclusão em 2023, o CMEI já impactou a comunidade local positivamente, começando a receber seus primeiros alunos em maio daquele ano. Sob a direção dedicada de Ivanilda Aparecida Gióri, a escola oferece um ambiente acolhedor e educativo para crianças de três a cinco anos, abrangendo os níveis maternal e pré-escolar.

A instituição iniciou os trabalhos atendendo 54 crianças. Hoje, o CMEI atende cerca de 157 alunos, sendo 14 autistas e 23 crianças com casos excepcionais. Os alunos estão divididos em oito turmas, sendo quatro turmas no período matutino e quatro turmas no período vespertino. Crianças de seis bairros são atendidas pela instituição.

A equipe do CMEI conta com 23 profissionais dedicados, comprometidos em proporcionar um ensino de excelência e cuidado integral aos alunos.

Este novo centro educacional não apenas amplia o acesso à educação infantil de qualidade, mas também reforça o compromisso da cidade com o desenvolvimento das crianças, preparando-as para um futuro brilhante. É um símbolo do compromisso de Ji-Paraná com a educação de qualidade para os mais jovens. “O CMEI Vera Lúcia tem uma grande importância aqui na comunidade. São alunos de bairros onde muitos pais trabalham e precisam da escola para confiar seus filhos. O CMEI faz parte de um pedido antigo dos moradores. Estamos muito felizes”, ressaltou Ivanilda Aparecida, diretora do CMEI.

Este é o primeiro dos três centros municipais de educação que serão inaugurados esta semana em Ji-Paraná. Nesta terça-feira (25), às 9h, será inaugurado o CMEI Joaquim Pedro Mattos, no Bairro São Cristóvão. Na quarta-feira (26), também às 9h, será inaugurado o CMEI Edimilson da Silva, localizado no Bairro Bosque dos Ipês.