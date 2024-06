Rodovias na Zona da Mata e Cone Sul recebem trabalho de manutenção e melhorias

Uma das mais importantes vias estaduais de ligação entre as regiões de Rondônia, a RO-370 teve um trecho de 42 quilômetros completamente recuperados nesta semana, entre Parecis e o distrito de Vila Bosco. Os trabalhos foram executados pela 11ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

De acordo com o coordenador de Operações e Fiscalização do DER-RO, Marcelo Silva dos Santos, foram executadas a reconformação de plataforma (patrolamento), abertura de saídas d’água, atenuação de aclives e curvas em morros e recomposição de revestimento primário (encascalhamento) em pontos críticos.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o investimento na recuperação e manutenção das rodovias fortalece o desenvolvimento regional do estado. “O objetivo é melhorar cada vez mais a infraestrutura de transportes, garantindo assim, a segurança e agilidade no tráfego das vias. Todas essas ações contribuem para o fortalecimento da economia local”, pontuou.

Na mesma região, foram trabalhados 30 quilômetros de recuperação da RO-485 até a RO-495, sentido Primavera de Rondônia. Outro trecho recuperado da RO-485 está na região do Cone Sul. Sob responsabilidade da 1ª Residência Regional do DER-RO, de Colorado do Oeste, outros 30 quilômetros da rodovia em Corumbiara receberam o serviço de recuperação e manutenção com reconformação de plataforma, conhecida como patrolamento.

O agricultor e morador da região, Luiz Nicchio, ressaltou que agora a estrada ficou ótima, “a viagem que a gente fazia em três horas, agora não está gastando nem metade desse tempo”, destacou.

O agricultor ressalta que com a obra o tráfego ficou mais rápido

INFRAESTRUTURA

O governo do Estado tem sob sua responsabilidade mais de 4500 quilômetros de rodovias primárias e cerca de 1500 quilômetros já pavimentadas, que recebem recuperação, manutenção e melhorias todos os anos com base no Plano Anual de Trabalho, serviços executados através de Residências Regionais e Usinas de Asfalto em todas as regiões do estado, além de assegurar a manutenção de aeródromos nos municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Vilhena e Costa Marques.