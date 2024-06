Investimentos em obras de infraestrutura garantem melhorias para Alta Floresta d’Oeste

Com o objetivo de transformar o município de Alta Floresta d’Oeste, o Governo de Rondônia por meio do Projeto Governo na Cidade, com serviços gerenciados e fiscalizados pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp) executa a construção de um parque linear às margens de um canal, no centro do município, e a reforma do Ginásio Poliesportivo Expedito Gonçalves Ferreira.

A construção do parque linear representa um registro importante para a infraestrutura do município. O projeto visa a revitalização da área, proporcionando assim, a criação de um espaço de lazer e convivência aos moradores. A obra inclui drenagem e aterro do canal, construção de portal, quiosques, pavimentação, paisagismo e iluminação para o parque, promovendo um ambiente saudável e sustentável.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos em infraestrutura realizados em Alta Floresta d’Oeste são fundamentais para o desenvolvimento do município e do estado, impactando diretamente na qualidade de vida dos cidadãos. “As obras oferecerão um espaço seguro e agradável para atividades recreativas, além de contribuir para a preservação ambiental e aperfeiçoamento da paisagem urbana. Todo esse trabalho corresponde ao que o governo vem investindo para a melhoria de vida dos rondonienses”, salientou.

GINÁSIO POLIESPORTIVO

Reforma estrutural do Ginásio

A revitalização inclui a reforma do piso, arquibancadas, iluminação e alambrado da quadra. Com a restruturação, o ginásio servirá como ponto de referência para prática de esportes, incentivando a atividade física entre jovens e adultos, e promovendo a saúde e bem-estar da população.

Segundo o titular da Seosp, Elias Rezende, a construção do parque linear e reforma do ginásio poliesportivo demonstram o engajamento do governo com a melhoria da infraestrutura urbana e promoção da qualidade de vida da população.

MAIS DESENVOLVIMENTO

Os investimentos realizados pelo governo de Rondônia embelezam a cidade e também proporcionam espaços essenciais para convivência social, lazer e esporte, contribuindo, dessa forma, à saúde e bem-estar dos cidadãos. Os recursos das obras somados, ultrapassam o montante de R$ 4,8 milhões.

A importância de tais obras vai além dos benefícios diretos para população, promovendo a sustentabilidade, inclusão social e qualidade de vida. Ao investir em espaços públicos, o governo de Rondônia reforça o compromisso com o desenvolvimento urbano e a criação de cidades mais acolhedoras e funcionais.