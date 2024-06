Prefeitura de Guajará-Mirim avança em obras de Infraestrutura urbana

A Prefeitura de Guajará-Mirim está empenhada em melhorar a qualidade de vida dos seus cidadãos através de investimentos significativos em infraestrutura urbana. Recentemente, foi concluída a pavimentação de 1,5 km de vias nos bairros Jardim das Esmeraldas, Próspero e Liberdade. Este importante projeto incluiu a instalação de asfalto, sarjeta e meio-fio, proporcionando não apenas uma melhor estética, mas principalmente eliminando os problemas recorrentes de poeira, buracos e lama que tanto incomodavam os moradores.

Um dos marcos deste avanço foi a finalização da pavimentação da avenida Domingos Correia de Araújo, que agora se junta à lista de vias revitalizadas e modernizadas em nossa cidade. Atualmente, as equipes municipais estão concentradas na execução da obra na avenida Marechal Deodoro, situada no bairro Liberdade. Esta fase do projeto representa mais um passo na direção de garantir vias urbanas seguras, confortáveis e adequadas às necessidades da população.

A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma o compromisso com o desenvolvimento sustentável e a melhoria da infraestrutura local como pilares essenciais para o progresso de Guajará-Mirim. Estamos dedicados a continuar investindo em projetos que transformem positivamente o ambiente urbano, promovendo assim o bem-estar e a qualidade de vida de todos os guajaramirenses.