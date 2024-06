Centro Comercial Urbano de Jaru começa a receber estrutura de ferro para cobertura do prédio

Entre as várias obras públicas em andamento, e que movimentam a economia do município, a prefeitura de Jaru, também trabalha na construção do novo Centro Comercial Urbano.

Nesta semana, a empresa responsável pela execução do serviço, realiza o processo de instalação de vigas de ferro, que sustentarão a cobertura do prédio.

A obra é custeada por meio de emenda parlamentar destinada pelo deputado federal Lúcio Mosquini, mais contrapartida com recurso próprio da Prefeitura de Jaru.

Depois de pronto, o espaço contará com praça de alimentação, pontos comerciais, entre outros.