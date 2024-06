Semma reforça conscientização sobre queimadas ilegais em Vilhena

Buscando minimizar os efeitos causados para a saúde e realizar uma política de prevenção, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Semma), vem desenvolvendo desde o início do mês de junho, campanha educacional em combate à prática de queimadas. O intuito é conscientizar a população sobre os riscos existentes ao atear fogo em propriedades públicas, privadas ou ser conivente com esse tipo de ato.

Nesta semana, as ações educativas, apoiadas por soldados do Tiro de Guerra, ocorreram nos bairros Barão do Melgaço, Residencial União e em diversas escolas municipais. Na ocasião, houve distribuição de panfletos e orientações presenciais sobre a importância da preservação ambiental e das implicações legais que as queimadas podem gerar.

Segundo a secretária da Semma, Vera Lúcia Borba, as queimadas urbanas ou rurais são nocivas à população e aumentam significativamente os índices de doenças pulmonares. Ela finaliza, ressaltando a importância do trabalho desenvolvido pela pasta para a população e para a sociedade de modo geral.

Em todo o Estado, dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) apontam que os focos ativos de queimadas aumentaram 38% nos primeiros três meses de 2024. O número de focos de queimadas registrados entre 1º de janeiro a 31 de março de 2024 cresceram 38% em Rondônia, se comparado ao mesmo período de 2023. Os dados do segundo trimestre do ano ainda não foram divulgados.

O município dispõe da Lei 5.038, sancionada em 15 de fevereiro de 2019, que regulamenta a proibição da realização de queimadas ilegais na zona urbana, expansão urbana e rural do município de Vilhena e prevê, ainda, medidas legais de punição para esses atos.

Serviço

Para denunciar basta contatar a Semma pelo telefone ou WhatsApp (69) 98471-2971 ou o Corpo de Bombeiros, através do 193.