Prefeitura de Vilhena lança cartilha infantil sobre importância das vacinas

Para ensinar de forma lúdica às crianças sobre a importância da vacinação, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) lançou na última segunda-feira, 25, a cartilha “Heróis da Saúde: Aventuras no Mundo das Vacinas”.

Desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), o conteúdo inclui histórias e atividades didáticas que abordam o tema de forma educativa, como explica a idealizadora do projeto, Jaquelline Stevanato: “O material foi idealizado paratrabalhar de forma lúdica com as crianças sobre a importância da vacinação para a saúde. O projeto também traz atividades que estimulam o desenvolvimento. Além disso, por ser um procedimento doloroso, ele poderá ser utilizado como uma forma de humanizar o atendimento, visando o bem-estar dos pequenos, dos pais e responsáveis”, disse.

A cartilha está sendo distribuída em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e será entregue às crianças de 3 a 10 anos que comparecerem às salas de vacinas para atualizar o Calendário de Vacinação. Pais ou responsáveis também podem acessar e imprimir o material através do link:https://drive.google.com/file/d/1KovibfKPPY8p0LCCA4Hr2p3Q3IV2v0kY/view?usp=drive_link .

Segundo o Ministério da Saúde (MS), a vacinação é reconhecida como uma das estratégias mais eficazes para promover a saúde. Além de prevenir doenças graves, a imunização contribui para reduzir a disseminação dos agentes infecciosos na comunidade.

Atualmente, a população de Vilhena tem acesso gratuito a todas as vacinas de rotinas recomendadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), através do Calendário Nacional de Vacinação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Ao todo, são 20 vacinas disponíveis que protegem o indivíduo em todos os ciclos de vida, desde o nascimento. Entre as doenças imunopreveníveis por essas vacinas estão a poliomielite, sarampo, rubéola, tétano, coqueluche e outras doenças graves e muitas vezes fatais.