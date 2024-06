Prefeitura de Guajará-Mirim inicia modernização das barracas do Mercado Público Municipal

A Prefeitura de Guajará-Mirim deu início a um importante processo de modernização e padronização das barracas utilizadas pelos feirantes do Mercado Público Municipal. Na terça-feira, dia 25 de junho, teve início a fase inicial dessa iniciativa, com a retirada das antigas barracas que serão substituídas por estruturas mais modernas e funcionais. Além da renovação das barracas, está prevista uma reforma completa na parte interna do mercado.

A prefeita Mary Granemann visitou o local para acompanhar de perto o início dos trabalhos. Durante sua visita, destacou a importância dessa iniciativa para a valorização do espaço público e para melhorar as condições de trabalho dos feirantes e o conforto dos frequentadores do mercado.

As novas barracas serão projetadas de acordo com critérios modernos de ergonomia e funcionalidade, visando proporcionar melhores condições de trabalho para os feirantes, além de oferecer um ambiente mais organizado e agradável para os consumidores que frequentam o Mercado Público Municipal.

Esta iniciativa faz parte de um conjunto de ações da administração municipal para revitalizar os espaços públicos da cidade, promovendo melhorias que beneficiam diretamente a população e os comerciantes locais. A prefeitura reafirma seu compromisso com o desenvolvimento urbano sustentável e a valorização do patrimônio histórico e cultural da cidade.