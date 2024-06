Prefeitura de Ji-Paraná se prepara para última etapa do Morar Melhor 2

Está marcada para o dia 29 de junho a assinatura da ordem de serviço para a conclusão das obras do Programa Habitacional Morar Melhor 2, em Ji-Paraná. O evento será realizado a partir das 16h, no Cras Morar Melhor 2, localizado na Rua Morar Melhor 5, Quadra 4, Colina Park II, no primeiro distrito. Na oportunidade, também será realizado o lançamento do edital de recadastramento das famílias beneficiadas. “Precisamos que as famílias que estão cadastradas para receber os apartamentos compareçam ao evento, onde vamos repassar orientações e tirar algumas dúvidas referentes a mais este investimento em nossa cidade”, disse Miriam Madalon, secretária municipal de Assistência Social e da Família.



No início do ano, o Ministério das Cidades destinou R$ 87 milhões ao Banco do Brasil para a retomada das obras do Programa Habitacional Morar Melhor 2 em Ji-Paraná. O trabalho da administração municipal, junto ao senador Confúcio Moura, sensibilizou o Governo Federal, que liberou o recurso para a conclusão dos apartamentos.



Paralisado há mais de oito anos, o programa habitacional tem aproximadamente 95% do projeto já executado. O residencial conta com 1.456 apartamentos. “Um terço dos apartamentos será concluído em novembro. Ainda não há confirmação se os apartamentos que estarão prontos serão entregues”, afirmou Jônatas França, secretário municipal de Administração.



A edificação conta com 91 torres. Cada torre tem quatro andares e 16 apartamentos. Cada apartamento mede 48 metros quadrados. As torres foram erguidas em área nobre. A obra iniciou em setembro de 2013. A entrega estava prevista para maio de 2015. No início, o investimento foi orçado em R$ 92 milhões. Além dos apartamentos, o projeto inclui duas creches, sete praças, área de preservação ambiental e estacionamentos com duas vagas para cada apartamento.



A conclusão das obras do Morar Melhor 2 reforça o empenho da Prefeitura de Ji-Paraná em realizar o sonho de mais de 1.400 famílias que serão beneficiadas. O empenho da gestão municipal demonstra o compromisso do Poder Executivo em garantir qualidade de vida e bem-estar à população. “No dia 29 queremos contar com todas as famílias beneficiadas por esse maravilhoso programa. Todos estão convidados para este grande evento”, reforçou a secretária da Semasf.