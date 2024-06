Município de Vilhena lança consulta para revisão do PPA 2025 e elaboração da LDO e LOA

O Município de Vilhena lançou, na última semana, a consulta pública para a revisão do Plano Plurianual (PPA), referente ao exercício de 2025. Todos os moradores podem contribuir para a elaboração de políticas públicas de diversas áreas como saúde, educação, infraestrutura e demais setores da sociedade, por meio do questionário, onde as sugestões podem ser feitas.

O PPA é um instrumento de planejamento governamental que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para o horizonte de quatro anos. A cada ano ele passa por revisão. Juntamente, estão sendo elaborados Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e o Projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA).

De acordo com a Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), cada cidadão pode indicar suas prioridades de ações de administração municipal por área. A Semplan ressalta que uma das diretrizes do município é fazer com que a população seja parte das melhorias realizadas pelo poder público, na qualidade de vida e desenvolvimento da cidade.

Esta ação de comunicação entre poder público e população visa tornar a administração pública municipal mais eficiente, democrática, transparente e participativa. Tem por objetivo identificar áreas prioritárias, além de fomentar o aperfeiçoamento contínuo dos programas de governo, ampliando a participação de toda população nos processos decisivos do executivo municipal e proporcionando maiores índices de efetividade e dinamismo à gestão pública.

Serviço

Para responder o questionário, que contém questões de múltipla escolha e leva cerca de três minutos, basta acessar o link https://forms.gle/BRE1qu1UdB2XYZMe7.