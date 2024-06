Prefeitura de Guajará-Mirim intensifica manutenção da iluminação pública

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), está dedicando esforços contínuos à manutenção da iluminação pública na cidade. Diariamente, equipes especializadas da Semosp estão em campo para identificar e corrigir falhas em luminárias que apresentam defeitos, garantindo assim um ambiente mais seguro e acolhedor para todos os munícipes.

A iluminação pública desempenha um papel crucial não apenas na segurança, mas também no bem-estar da comunidade. Ao proporcionar uma iluminação adequada, facilitamos a mobilidade noturna dos cidadãos e contribuímos significativamente para a redução de acidentes e crimes. A Prefeitura de Guajará-Mirim reafirma seu compromisso em investir em ações que promovam melhorias substanciais na infraestrutura urbana, sempre com foco no conforto e na segurança de seus habitantes.

O trabalho realizado pela Semosp reflete o empenho da administração municipal em assegurar que todos os pontos da cidade estejam devidamente iluminados, proporcionando um ambiente mais seguro e agradável para os moradores e visitantes. A colaboração da população também é fundamental: caso identifique alguma luminária com defeito, é importante comunicar à Semosp para que as devidas providências sejam tomadas o mais rápido possível.

Com estas ações, a Prefeitura de Guajará-Mirim continua avançando na implementação de políticas públicas que visam o bem-estar coletivo e a qualidade de vida de seus cidadãos, reforçando sua missão de transformar a cidade em um lugar cada vez melhor para se viver.