Prefeitura trabalha na recuperação das estradas rurais

Em ações contínua de manutenção e recuperação das estradas vicinais do município, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), mantém atuante equipes de terraplanagem com serviços de limpeza, patrolamento e encascalhamento dos considerados pontos críticos das vias rurais. Nesta semana, os trabalhos estão acontecendo em linhas do Setor Riachuelo e Itapirema.



Estradas vicinais são vias não pavimentadas, usadas como conexões entre as áreas rurais e os centros urbanos. O município de Ji-Paraná conta com aproximadamente 700 quilômetros de estradas rurais, divididas em quatro Setores: Gleba G, Itapirema, Setor das Duzentos e o maior deles, Riachuelo, com cerca de 300 quilômetros de vias que todos os anos passam pelo processo de recuperação.



Com serviços intensificados logo após o encerramento do período chuvoso, as obras de limpeza e recuperação das vicinais já estão quase concluídas no município. Na Gleba G, os trabalhos beneficiaram da 2ª a 5ª linha, além dos ramais e travessões, saídas d’águas, todos já em perfeitas condições de trafegabilidade.



Na semana em curso, as máquinas retornaram para dar continuidade na manutenção dos últimos quilômetros da linha 12 do Itapirema. Neste setor já foram realizadas ações de melhorias na linha 4, linha 8, linha 16 e linha 20, além do travessão do Americano, ramal do Japonês, entre outros.



Os trabalhos seguem em ritmo intenso também com a recuperação de pontes, bueiros e estradas vicinais do Setor Riachuelo. Nesta quarta-feira (19), as obras estão acontecendo na linha 86. Entre os trabalhos que já foram concluídos, foi recuperada as linhas 90 e 82, além da abertura de um travessão ligando a 86 na linha 90.



A atual administração municipal tem entre as suas prioridades a boa conservação das estradas rurais. As ações garantem a trafegabilidade de veículos e o consequente escoamento da produção agropecuária de Ji-Paraná para outros centros consumidores de Rondônia e outros estados brasileiros.