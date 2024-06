Prefeitura amplia rede de drenagem na rua Plácido de Castro

Trabalhando para melhorar o escoamento das águas no período das chuvas, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue com a ampliação da rede de drenagem em trecho da rua Plácido de Castro, bairro São Pedro (2º distrito). A via está sendo preparada para receber a pavimentação asfáltica do Programa Poeira Zero, do município.

Com projeto desenvolvido pela equipe técnica da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan), a canalização para o direcionamento de águas pluviais da rua Plácido de Castro começou a ser executada no primeiro trimestre de 2023, com a implantação de mais 500 metros iniciais, entre as ruas Rodrigues Alves (T-13) e Venceslau Brás (T-9), mesclando tubulação em PAD e manilhas de concreto.

Dando continuidade aos trabalhos, a Semosp está ampliando a construção do dreno na Plácido de Castro, com a escavação e assentamento de manilhas a partir da rua T-9 até a Júlio Prestes (T-7). Toda a canalização implantada está sendo interligada, com deságue direto na nascente do igarapé Riachuelo.

Após concluída a rede de drenagem nas vias escavadas para a preparação de base, a equipe de terraplanagem da Semosp vem com a aplicação do forro de pedra e a compactação. A sub-base vem na sequência com nova camada de pedra rachão e a cobertura com brita graduada simples (bgs).

Nos bairros Riachuelo e São Pedro, trechos das ruas Padre Silvio Michelussi (T-2), Carlos Luz (t-3), Ranieri Mazzilli (T-5), João Goulart (T-6), Júlio Prestes (T-7) e Triângulo Mineiro (T-8), já estão com base e sub-base concluídas. Em fase de preparação está a Cruzeiro do Sul, já a Nereu Ramos está finalizada, enquanto a Venceslau Brás (T-9), é a próxima a ser preparada para a pavimentação asfáltica.