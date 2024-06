Governo de RO entrega mais de 4 mil toneladas às famílias produtoras

O governo de Rondônia concluiu neste primeiro semestre de 2024, a distribuição de 4.224 mil toneladas de calcário, por meio do Programa Mais Calcário, beneficiando centenas de famílias produtoras. A entrega do material é feita de acordo com a demanda de cada agricultor dos 52 municípios do estado, para corrigir o solo em suas lavouras, seguindo critérios estabelecidos por decreto.

O Mais Calcário, programa que fornece condições adequadas para que agricultores possam plantar e colher com mais eficiência, é executado pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater-RO).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a entrega do calcário é essencial para garantir um plantio de sucesso. “O governo tem investido no transporte do insumo agrícola, atendendo todos os municípios produtores. São investimentos importantes que o governo do estado tem desenvolvido para impulsionar, ainda mais, o setor produtivo”, ressaltou.

De acordo com o secretário de Estado da Agricultura, Luiz Paulo, no segundo semestre de 2024, novas entregas estão previstas, conforme o calendário da Seagri. “O estado vai continuar apoiando as ações dos produtores. O sustento das famílias do campo depende de uma boa lavoura”, destacou.

DISTRIBUIÇÃO

O calcário é usado para correção do PH (grau de acidez ou alcalinidade de uma solução) do solo, permitindo a nutrição adequada para as plantas. Nos primeiros seis meses do ano, a Seagri entregou o produto nas regiões: