Prefeitura inicia recapeamento da avenida Brasil

Dando continuidade a obras de revitalização e melhorias de vias urbanas, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), deu início ao serviço de recapeamento asfáltico da avenida Brasil. A aplicação da camada extra da capa asfáltica da principal via comercial do 2º distrito, há alguns dias.



Em razão das escavações para a implantação da rede de saneamento básico, do Governo do Estado, a malha asfáltica da avenida Brasil se encontra totalmente irregular. As obras de recapeamento de ruas e avenidas de Ji-Paraná fazem parte do Programa Poeira Zero, prioridade da atual administração municipal.



Nesta primeira fase, os trabalhos irão beneficiar cerca de 600 metros da via, iniciando a partir da avenida das Seringueiras (T-8), indo até à Triângulo Mineiro (T-8). De modo a não prejudicar o comércio, a Semosp fechará a via a cada duas quadras para a aplicação do recape.



De acordo com o empresário Airton Mendes, a revitalização da pavimentação asfáltica é importante para a manutenção das ruas e avenidas, e vai garantir segurança a motoristas e pedestres. “A avenida Brasil é uma das mais importantes para o comércio de nossa cidade e já estava bastante complicado transitar por ela, após a instalação da rede de saneamento básico”, frisou.



Fazendo parte das ações de melhoramento de vias, do Programa Poeira Zero, do município em parceria com o Tchau Poeira, do governo do estado, nestes primeiros meses do ano, os serviços de recapeamento já beneficiaram importantes vias de Ji-Paraná, como as avenidas das Seringueiras (T-14), Cedro (T-23), São Paulo, Curitiba, Maringá e Sena Madureira, entre outras.