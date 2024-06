Com autoridades federais, é inaugurado em Vilhena Centro de Prevenção de Câncer

Com a presença de grande público e autoridades regionais e federais, Vilhena foi palco da inauguração do 2º Centro de Prevenção de Câncer em Rondônia, em cerimônia ocorrida nesta sexta-feira, 21, no prédio anexo ao Hospital Regional. O investimento é resultado de uma parceria público-privada, através da Prefeitura de Vilhena, Fundação Pio XII (Gestora do Hospital de Amor), além de emendas e empenho da deputada federal Sílvia Cristina.

A parlamentar foi responsável pela destinação do recurso, cerca de R$ 5 milhões, a Prefeitura de Vilhena cedeu o prédio onde inicialmente havia sido construído para funcionar como Hospital da Criança (mas que não teve a implantação efetivada), e a Fundação garantiu a funcionalidade do projeto.

O Centro de Prevenção é equipado com tecnologia, aparelho de ressonância, mamografia, tomografia e um centro cirúrgico para biópsia. O objetivo é deixar o diagnóstico mais acessível para a população no Cone Sul de Rondônia, já que o Centro vai atender pacientes de toda a região, atuando no rastreio de câncer de mama, colo uterino, pele e boca.

Sílvia Cristina agradeceu ao presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, por acreditar em mais esse desafio, e também ao prefeito de Vilhena, Delegado Flori Cordeiro, por ceder o espaço. “É mais um sonho para a saúde do rondoniense que estamos vendo se tornar realidade, com muito esforço, com parceria e empenho de muita gente. É possível mudar a vida das pessoas sim, principalmente com as parcerias, como temos aqui. Além de diagnosticar mais cedo, salvar a vida das pessoas, também daremos a essas pessoas a oportunidade de se tratar mais rápido e viver mais plenamente”, discursou a deputada.

Divulgação

O prefeito de Vilhena aproveitou a ocasião para destacar o quanto as parcerias com as instituições privadas tem reforçado o atendimento de saúde pelo SUS. “São parcerias como essa que celebramos hoje que mostram, lá atrás, escolhemos o caminho certo ao trazer a nossa saúde no município para uma gestão via OS, através da Santa Casa de Misericórdia. É algo que a Fundação Pio XII e o Hospital de Amor já nos mostraram que funciona”, enfatizou. Flori destacou ainda o quanto a saúde no município tem a ganhar com a implantação do Centro de Diagnóstico.