Prefeitura de Guajará-Mirim apresenta Programa Habitacional Regionalizado

Na manhã desta segunda-feira (24), a Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, (SEAS), juntamente com a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (Semtas), realizou um evento especial na Extensão do CRAS de Guajará-Mirim para apresentar o Programa Habita +, uma iniciativa regionalizada em parceria com Nova Mamoré. O evento contou com a participação de líderes comunitários, representantes de associações locais e membros da população interessados no desenvolvimento habitacional da região.

O Programa Habita +, desenvolvido em colaboração com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), é um Grupo Focal que visa discutir e planejar soluções para questões habitacionais em Guajará-Mirim e Nova Mamoré.

A presença ativa dos líderes de bairros e das associações comunitárias reforçou o compromisso conjunto em buscar soluções eficazes e sustentáveis para as necessidades habitacionais da população local. Essa iniciativa também demonstra o esforço contínuo da administração municipal em promover o desenvolvimento urbano de forma participativa e inclusiva.

A SEAS e seus parceiros reafirmam o compromisso de continuar trabalhando em prol do bem-estar social e do progresso das comunidades de Guajará-Mirim e Nova Mamoré.