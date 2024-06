Projeto de reforço escolar atende mais de 500 alunos da rede municipal

Considerando os benefícios do acompanhamento complementar para alunos com dificuldades de aprendizagem, a Prefeitura de Vilhena, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed) está desenvolvendo um programa de reforço escolar destinado aos estudantes das séries iniciais do Ensino Fundamental I e II.

Conforme o Departamento Pedagógico, o Projeto de Intervenção em Dificuldades Específicas de Aprendizagem (Pidea) visa ajudar a melhorar o desempenho dos alunos em áreas específicas como alfabetização, matemática, leitura e escrita.

De início, o projeto piloto foi aplicado em duas escolas da rede municipal no ano de 2023, utilizando como critério de seleção o resultado da prova do Tribunal de Contas do Estado (TCE). Atualmente, 12 unidades de ensino estão sendo beneficiadas, atendendo 550 alunos nos períodos matutino e vespertino, com uma equipe de 34 professores.

A coordenadora do programa, Elizabeth Kipert, explica que, para a execução do projeto, primeiramente a coordenação pedagógica escolar e docente realiza uma avaliação diagnóstica elaborada pela equipe do Pidea. O objetivo é verificar as dificuldades específicas de aprendizagem em cada ano de ensino e suas habilidades básicas. A partir desse resultado, são selecionados os alunos que deverão ser atendidos.

As aulas são distribuídas ao longo da semana, com duração de 120 minutos, e os alunos são escalados em seu contraturno. Os responsáveis pela mediação das aulas são professores alfabetizadores, readaptados ou de hora extra, com formação em nível superior em Pedagogia.