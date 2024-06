COMTRAN instala rotatória entre a Rua Jaguaribe e Avenida Maceió, em Rolim de Moura

A Coordenadoria Municipal de Trânsito de Rolim de Moura, COMTRAN, finalizou na tarde desta quarta-feira,19, a instalação de uma rotatória no cruzamento das avenidas Rua Jaguaribe com a Avenida Maceió. A medida visa melhorar a fluidez do trânsito e reduzir o número de acidentes no local, que já teve registros no passado. A rotatória, sinalizada verticalmente, já está em operação, orientando os condutores sobre a nova dinâmica do cruzamento.

O Gerente de Controle de Trânsito da COMTRAN, Valdinei Adriano Gonçalves, destaca que a implantação de rotatórias tem se mostrado eficaz na melhoria da segurança viária em diversos pontos da cidade. “Elas diminuem a velocidade dos veículos e obrigam os motoristas a cederem passagem, o que reduz significativamente o risco de acidentes”, explica.

A iniciativa faz parte de um conjunto de medidas da Prefeitura Municipal e da COMTRAN para garantir um trânsito mais seguro e acessível para todos os cidadãos de Rolim de Moura. Valdinei ressalta que a alta velocidade era um dos principais problemas no cruzamento das avenidas Jaguaribe e Maceió. “Por ser um local amplo e com uma descida, muitos motoristas passavam por ali em alta velocidade, o que aumentava o risco de acidentes”, afirma.

A rotatória, além de reduzir a velocidade dos veículos, também deve facilitar o acesso dos pedestres e ciclistas, tornando o trânsito mais seguro para todos os usuários da via.