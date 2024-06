Prefeitura de Guajará-Mirim realiza limpeza no Mirante da Cachoeira

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (SEMOSP), está realizando uma importante ação de manutenção no mirante da cachoeira, um dos pontos turísticos mais emblemáticos do município. Localizado nas margens do rio Mamoré, no bairro Tamandaré, o mirante é frequentado diariamente por um grande número de visitantes que buscam apreciar o pôr do sol e capturar belas imagens.

A iniciativa visa garantir a conservação e a limpeza do local, proporcionando uma experiência mais agradável aos turistas e moradores que desfrutam das belezas naturais de Guajará-Mirim. A equipe de roçadores da SEMOSP foi designada para executar os serviços necessários, removendo vegetação excessiva e realizando a limpeza geral da área.

Segundo o Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, essa ação faz parte do compromisso da administração municipal em manter os pontos turísticos em condições ideais de uso e visitação. “Estamos empenhados em preservar e valorizar nossos atrativos naturais, garantindo que tanto moradores quanto turistas possam desfrutar da beleza do mirante da cachoeira com segurança e conforto”, afirmou o secretário.

A Prefeitura de Guajará-Mirim reforça a importância da colaboração da população na conservação desses espaços públicos, solicitando que todos contribuam para manter o mirante limpo e bem cuidado. A iniciativa também faz parte das ações contínuas do município em promover o turismo local de forma sustentável e responsável.