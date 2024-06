Idosos que frequentam o Centro de Convivência do Idoso de Rolim de Moura participam de palestra em defesa a pessoa idosa

Na última semana, o Centro de Convivência do Idoso – CCI, sob a coordenação da senhora Sonia Aparecida, juntamente com a equipe da Secretaria da Assistência Social de Rolim de Moura (SEMAS), promoveu atividades diferenciadas aos seus usuários.

O evento contou com a presença da Secretária da SEMAS de Rolim de Moura Sandra Miranda, da deputada estadual Gislaine Lebrinha, entre outras autoridades. A equipe do SEAS também marcou presença e palestrou sobre a Operação Virtude voltada ao direito, ao respeito, à dignidade, à assistência e ao cuidado da pessoa idosa, além de visitantes das cidades vizinhas. Durante o evento houve baile com cantor ao vivo, jogos de truco e muita conversa boa.

Por volta das 12 horas aconteceu o casamento da senhora Dionie Ataide e Milton Donizete (terceira idade). A cerimônia foi realizada no salão de festas próximo ao palco pelo Juiz designado para aquele fim. As 14h, após a sessão de fotos, foi servido o almoço nas mesas por uma equipe de prestadores de serviços e voluntários e encerrado as atividades de responsabilidade da SEMAS.