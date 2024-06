Prefeitura realiza mega operação de Limpeza no bairro Triângulo

As equipes da Prefeitura de Guajará-Mirim começaram a realizar o patrolamento das vias, nas proximidades do rio Mamoré no bairro Triângulo, desentupindo córregos e retirada de toneladas de entulho das avenidas. Esta ação faz parte do projeto “A Prefeitura no Seu Bairro”, que visa levar melhorias significativas para diferentes regiões.

A operação, além de proporcionar um ambiente mais limpo e organizado, contribui para a prevenção de problemas de saúde e de infraestrutura, como enchentes e acúmulo de lixo. A iniciativa reflete o compromisso da administração municipal em garantir um bairro mais seguro, saudável e agradável para todos os moradores do Triângulo.

A Prefeitura de Guajará-Mirim continuará trabalhando incansavelmente para estender essas ações a outras áreas da cidade, promovendo bem-estar e desenvolvimento para toda a população.