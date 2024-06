Cerca de 10 mil pessoas são beneficiadas com melhorias na Rodovia-460, entre Buritis e Rio Pardo

Importante via de acesso entre as regiões de Ariquemes e Buritis, a RO-460 está recebendo os serviços finais de manutenção e melhoria ao longo de 72 quilômetros, entre o município de Buritis e o distrito de Rio Pardo. Os trabalhos na área são realizados pela 15ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO).

Responsável pelo trabalho, o titular da 15ª Residência Regional do DER-RO, Adecleito Effgen explicou que, as equipes do órgão estão finalizando a execução completa de reconformação de plataforma (patrolamento), limpeza de vegetação, abertura de saídas d’água, recomposição de revestimento primário (encascalhamento) e instalação de bueiros.

Acompanhando in loco a finalização dos serviços, o coordenador de Operações e Fiscalização do DER-RO, Marcelo Santos enfatizou a importância da RO-460, destacando que, “só nesse trecho até Rio Pardo vivem cerca de 10 mil pessoas, que são beneficiadas com a manutenção constante da RO-460,” explicou.

DER-RO executa serviços de melhoria na RO-460

Agricultor Elimar Fasolo, morador e produtor da região referenciando todo o trabalho de melhoria

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes frisou que, os serviços executados nas rodovias primárias são essenciais à trafegabilidade. “Com o fim do inverno Amazônico, todas as residências regionais do departamento intensificaram os trabalhos de manutenção e melhorias nas rodovias,” afirmou.