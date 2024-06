DER-RO trabalha na recuperação de 400 metros da Rodovia-420, na região do Vale do Jamari

O Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes de Rondônia (DER-RO) está atuando na recuperação de um trecho de cerca de 400 metros na Rodovia-420, entre os distritos de Rio Branco e Jacinopólis, na região do Vale do Jamari. O serviço desenvolvido é fundamental para garantir melhores condições de trafegabilidade de veículos, contribuindo, principalmente, para a segurança dos motoristas que trefegam pela rodovia.

De acordo com o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a Rodovia-420 liga o município de Buritis a Nova Mamoré, passando por vários distritos. “Essa é uma via importante para o progresso do nosso estado. Por ela passa diariamente o escoamento da produção. Garantir melhorias na via, proporcionando melhor trafegabilidade, é uma das prioridades do governo de Rondônia. O DER tem trabalhado por todo o estado levando obras e melhorias”, evidenciou.

Bueiros armcos estão sendo instalados na RO-420

Segundo o diretor-geral do DER, Éder André Fernandes, com o período de estiagem a equipe está no local trabalhando para pôr fim a esse ponto de alagamento. “Está sendo feito um trabalho de levantamento de aproximadamente dois metros na pista e a instalação de três bueiros de aço corrugado (armco). A obra avança em ritmo acelerado e, em breve, os usuários da RO-420 poderão trafegar sem correr risco em qualquer estação do ano”, ressaltou.