Prefeitura de Guajará-Mirim conclui reparos na ponte do igarapé Palheta Palheta

A Prefeitura de Guajará-Mirim, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), concluiu com sucesso os reparos na ponte do igarapé Palheta. O problema, que surgiu após uma intensa chuva que atingiu a cidade, resultou na abertura de uma cratera na ponte, representando um risco significativo para os veículos que trafegam pela estrada.

Para resolver a situação, uma equipe da Semosp foi mobilizada e, com o auxílio de uma retroescavadeira e uma caçamba, realizou o trabalho necessário para trazer a manilha e carregar o cascalho utilizado no preenchimento da cratera. A operação foi conduzida de forma eficiente e coordenada, sob a supervisão do coordenador de Estradas e Rodagens, Roberto do Mercado.

Os reparos foram finalizados em apenas dois dias, demonstrando o compromisso e a agilidade da equipe da Semosp em garantir a segurança e a mobilidade dos cidadãos de Guajará-Mirim. A Prefeitura reafirma seu compromisso em continuar trabalhando para manter e melhorar a infraestrutura da cidade, sempre priorizando o bem-estar e a segurança da população.