Município de Alta Floresta d´Oeste avança no desenvolvimento com obras do Governo de RO

Durante as comemorações dos 42 anos de criação do município de Alta Floresta d’Oeste, o governo de Rondônia anunciou mais investimentos para a região, como a recuperação dos principais pontos da Rodovia-383, entre Santa Luzia d’Oeste e Alta Floresta. O município vem recebendo diversos investimentos, obras desenvolvidas pelo governo do estado que refletem positivamente no desenvolvimento da cidade.

Presente ao evento que marcou a comemoração de aniversário do munícipio, o governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que, “além das obras que já estão sendo realizadas pelo governo de Rondônia na cidade, observamos que a RO-383 precisava de alguns reparos. Entramos em contato com Departamento Estadual de Estradas de Rodagens e Transporte (DER) e solicitamos a intervenção o mais breve possível, para que os moradores dessa região trafeguem com mais segurança”, enfatizou.

De acordo com o diretor do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), Éder Fernandes, os trabalhos serão realizados nas próximas semanas. “Vamos colocar nossos trabalhadores nessa rodovia com o intuito de fazer todo o serviço o mais rápido possível, deixando a via com melhor trafegabilidade”, disse.

Durante o discurso de abertura oficial das festividades o governador destacou a importância da parceria do governo do estado com o município, e garantiu a continuidade dos investimentos. “Sou um parceiro de Alta Floresta d’Oeste e reforço que o governo de Rondônia vai continuar investindo no desenvolvimento do município e, principalmente, da população”, evidenciou.

Município comemorou 42 de criação

Construção e recuperação do Parque Linear: R$ 3.508,000,00 (três milhões, quinhentos e oito mil reais);

Reforma do Ginásio Expedito Gonçalves Ferreira: R$ 500 mil;

Compra de luminárias em LED: R$ 1,4 milhão;

Requalificação da Feira Municipal: R$ 700 mil;

Compra de três playgrounds e duas academias ao ar livre: R$ 250 mil;

Pavimentação da estrada do frigorífico: R$ 2 milhões;

Sete quilômetros de recapeamento asfáltico: R$ 3,5 milhões.

Essas obras serão entregues oficialmente em breve, contribuindo para o desenvolvimento urbano e a melhoria da infraestrutura local.