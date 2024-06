Tradição Pomerana é celebrada durante festividade em Espigão do Oeste

Nos dias 15 e 16 de junho o município de Espigão do Oeste foi palco da 12ª Pomer Fest, evento que celebra a herança cultural pomerana na região. O município, onde aproximadamente 60% dos moradores são descendentes de pomeranos, mantém vivas as tradições europeias trazidas por seus antepassados desde 1969. A festividade contou com carreata, encenação de casamento, apresentações da beleza Pomerana, banda e danças tradicionais.

O evento é realizado através da Associação de Pomeranos em Espigão do Oeste (Aspomer), que preserva as memórias e tradições, promovendo a cultura através de música, danças, artesanato e culinária típica. A cultura foi reconhecida pelo governo de Rondônia, por meio do Decreto nº 28.455, de 21 de setembro de 2023 como Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial do estado, um marco importante para comunidade.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que, “o evento promove a preservação cultural da comunidade. O reconhecimento das manifestações históricas e culturais que contribuíram para formação da identidade do povo rondoniense é fundamental para valorização das tradições da população. É uma festa que tem o objetivo de preservar a identidade cultural do povo europeu, como os hábitos, costumes e gastronomia”, enfatizou.

O titular da Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel), Júnior Lopes, também evidenciou a importância da festa. “A cultura pomerana enriquece a diversidade cultural. Eventos como este são fundamentais para fortalecer raízes e promover o turismo cultural em Rondônia.”

Evento celebra os hábitos, costumes e gastronomia do povo Pomerano

O presidente da Associação dos Pomeranos, Evaldino Keller, compartilhou suas memórias. “Cheguei em Rondônia em janeiro de 1973 com muita dificuldade, sentindo-me isolado nessa selva amazônica, e aos poucos foram chegando outros Pomeranos. Sempre sentimos a necessidade de fazer algo para que nossa cultura não morresse aqui. Em 19 de março de 2011 conseguimos formar a associação. Desde então, o evento ocorre, e neste ano, estamos contando com mais de 15 mil visitantes”.

PROGRAMAÇÃO

A 12ª Pomer Fest teve início no sábado (15), com a tradicional carreata Pomerana, que partiu do portal da cidade e percorreu as ruas, envolvendo a comunidade.

Durante o evento, o destaque foi a encenação do tradicional casamento pomerano, feito na língua oficial pomerana, com tradução ao português. A programação teve sequência com apresentações da beleza pomerana e de danças, realizada pelo Grupo de Dança Pomer Danz.

No domingo (16), a festa que celebra os hábitos, costumes e gastronomia do povo europeu foi encerrada com um culto tradicional da comunidade pomerana e apresentação da banda Concertina.