Docentes da UNIR lançam livro "Trabalho e formação docente na Amazônia"

Os professores Jacqueline Lidiane de Souza Prais, Wendell Fiori de Faria e Bruno de Oliveira Figueiredo, docentes do Departamento Acadêmico de Ciências da Educação (Daced) da Universidade Federal de Rondônia (UNIR), Campus de Ariquemes, lançaram o livro "Trabalho e formação docente na Amazônia". O livro foi publicado pela Editora de Castro, e pode ser acessado gratuitamente.

A obra é fruto do evento científico II Seminário Nacional de Educação de Ariquemes (II Semiari) promovido em 2023 pelo Daced, que contou com o apoio da UNIR, e do Grupo de Pesquisa em Políticas Públicas, Educação Inclusiva e Acessibilidade Pedagógica da Amazônia (GPAM). Dentre os coautores estão servidores docentes e técnicos da UNIR, professores da Rede Municipal de Educação de Ariquemes, Licenciandos e Egressos do Curso de Pedagogia e Engenharia de Alimentos.

Nos oito capítulos que compõem o e-book, os pesquisadores rondonienses apresentam análises singulares quanto ao trabalho pedagógico no cenário amazônico e reflexões para pensar a formação docente. Para compor a capa e abertura de capítulos, a obra conta com nove obras artísticas do professor Mardone Vieira dos Santos, especialista em gestão escolar pela UNIR. Além da beleza estética, o professor expressou em suas obras os encantos e singularidades da Amazônia Rondoniense.

Sobre a obra - Os desafios vivenciados em escolas rurais, a literatura escrita por mulheres amazônicas, o papel da gestão escolar para a inclusão educacional, diálogo entre teoria e prática no ciclo da alfabetização, revisitando John Dewey em experiência na Educação Infantil, desenvolvimento cognitivo infantil em Jean Piaget, o uso das mídias sociais digitais como estratégia para a Comunicação Pública da Ciência, e o acesso à Informação no uso das Bases de Dados, são as temáticas centrais abordadas pelos autores.

Acesse o e-book completo aqui.