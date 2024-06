Sinalização de trânsito no cruzamento da Rio Madeira com a São Paulo indica estreitamento de via

A Prefeitura de Rolim de Moura (RO) através da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtran) implementa sinalização de estreitamento de via no cruzamento da Rua Rio Madeira com Avenida São Paulo visando contribuir com a segurança viária.

As medidas de estreitamento de vias buscam readequar o espaço viário, fazendo uma redistribuição do espaço destinado à circulação de veículos, forçando os condutores a diminuir a velocidade.

O objetivo é melhorar as condições de conforto e segurança viária para os usuários, eliminado o excesso de espaço dos veículos motorizados para que os motoristas não possuam liberdade excessiva de movimentação nem se sintam confortáveis a dirigir em velocidades elevadas.

Considerando que a velocidade é o principal fator de risco no trânsito, afetando tanto a frequência quanto a severidade dos acidentes. As altas velocidades e em especial a diferença de velocidade entre diferentes usuários da via é o principal determinante da gravidade das ocorrências.

A velocidade também afeta as chances de ocorrência dos acidentes, uma vez que limita o campo de visão dos motoristas. Em velocidades mais altas, o campo de visão do motorista fica mais restrito, o que diminui sua percepção do entorno, como movimentos de outros veículos ou mesmo de pedestres realizando uma travessia, ciclistas e motociclistas.

Valdinei Adriano Gonçalves, Gerente de Controle de Trânsito, faz um apelo aos condutores para respeitarem as sinalizações de trânsito, pois na maioria dos acidentes o fator causador é a imprudência.