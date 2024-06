Prefeitura amplia serviço de terraplanagem em ruas do bairro JK

Avançando com os serviços de preparação de vias para a pavimentação asfáltica, a Prefeitura de Ji-Paraná, por meio da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp), segue em ritmo intenso com terraplanagem em ruas do bairro JK. As ações estão concentradas no rebaixamento da rua Guarulhos, no trecho entre rua Cedro (T-23) e Maracatiara (T-20).

Prioridade da atual administração municipal, foi lançado no início do mês de maio a segunda etapa do programa Poeira Zero. Aproveitando o período de “verão amazônico”, de imediato, a Prefeitura de Ji-Paraná abriu duas frentes de serviços, com ações simultâneas nos bairros Riachuelo e JK, no 2º distrito. Os trabalhos estão acontecendo em ritmo intenso.

Nesta quarta-feira (12), as máquinas estão trabalhando na rua Guarulho, no JK. As escavações estão começando a partir da T-23 com o serviço de rebaixamento para o alinhamento de solo, seguido da aplicação do forro de pedras, na conclusão da base e sub-base. O trecho beneficiado é de mais de 300 metros e vai até a T-20.

Com cerca de duas semanas de ações pelo bairro JK, a equipe de terraplanagem da Semosp já concluiu base e sub-base nas ruas Cascavel entre T-22 e T-20; Rua Olinda, entre T-20 e T-22; Rua Marília, da T-20 até a T-22; Rua Pastor Paulo Leiva Macalão, também entre T-20 e T-22, com lançamento de sub-base de pedras.

Os trabalhos beneficiaram ainda trechos das ruas Imburana (T-21), entre rua Andorinhas e Pastor Paulo Macalão. Na via foi realizado o rebaixamento de cerca de 20 centímetros de espessura para tratar sub-base e depois lançado base para tratamento do material. A rua Guarulhos está sendo rebaixada e vai receber o lançamento da sub-base.

Em outra frente de serviços, a Prefeitura segue na preparação da base e sub-base em diversas ruas do bairro Riachuelo. Durante a semana, os trabalhos estão concentrados em trechos das ruas Cruzeiro do Sul, Plácido de Castro e nas transversais Triângulo Mineiro (t-8) e Júlio Prestes (T-7). A ação faz parte do programa Poeira Zero, que está transformando a cidade, com asfalto de qualidade.