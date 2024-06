Encontro de Militares Mirins promove integração e esporte saudável, em Presidente Médici

O município de Presidente Médici vai sediar entre os dias 14 e 16 de junho, o 6° Encontro de Militares Mirins. De iniciativa do governo de Rondônia, o evento deve reunir cerca de 900 jovens, entre policiais militares mirins e bombeiros mirins, com intuito de fomentar a interação e proporcionar o desenvolvimento de habilidades sociais e esportivas. A abertura acontece nesta sexta-feira (14), às 18h, no Ginásio Poliesportivo Raimundo Eleoneldes dos Santos, localizado na Rua Independência, nº 2581, Bairro Centro.

O evento é realizado pela Polícia Militar do Estado de Rondônia (PMRO) e Corpo de Bombeiros Militar de Rondônia (CBMRO), com apoio da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (Sejucel) e Prefeitura Municipal de Presidente Médici.

Além de incentivar a prática esportiva de forma saudável, o encontro promove valores como trabalho em equipe, disciplina e respeito mútuo. Diversas modalidades esportivas serão disputadas ao longo do encontro, incluindo corrida rústica, futsal misto, dentre outras.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Régis Braguin, também ressaltou a importância do evento, como uma forma de reconhecimento e valorização do trabalho dos militares mirins, além de destacar o papel fundamental que desempenham na formação de cidadãos conscientes e comprometidos com o bem-estar coletivo.

Rondônia conta atualmente com 1.371 militares mirins nos municípios de Porto Velho, Itapuã do Oeste, Ariquemes, Buritis, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Jaru, Machadinho d´Oeste, Cerejeiras, Pimenteiras do Oeste, Colorado do Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Vilhena e Guajará-Mirim.