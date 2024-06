Ação de coleta de sangue acontece nos dias 14 e 15 de junho, em Alto Paraíso e Mirante da Serra

Para reforçar o abastecimento de bolsas de sangue nos hemocentros do estado, acontece nos dias 14 e 15 de junho, nos municípios de Alto Paraíso e Mirante da Serra, mais uma edição da ação “Fhemeron Itinerante” do governo de Rondônia. Com a coordenação da Fundação Estadual de Hematologia e Hemoterapia (Fhemeron), a iniciativa designará, simultaneamente, duas equipes de técnicos da área na missão de realizar mais de 200 coletas para hemorede.

Em Alto Paraíso, a ação acontece nos dias (14 e 15 de junho), a partir das 7h30. Já, em Mirante da Serra, no dia 15 de junho, a partir das 8h. As pessoas que desejarem fazer doação, podem se dirigir aos seguintes endereços dos pontos de coletas:

Alto Paraíso: Escola Estadual Laurindo Rabelo, localizada na Rua Mario Luiz Barbosa, nº 3.118, Bairro: Centro.

Mirante da Serra: Escola Estadual Migrantes, na Rua Princesa Isabel, n° 2.369, Bairro: Setor 01.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, destacou que a iniciativa é resultado da união dos esforços da Fundação em benefício do direito ao acesso à saúde. “Temos o envolvimento e organização de excelência das equipes da Fhemeron, atuando junto aos municípios, para garantir o fornecimento de sangue nos seis hemocentros estaduais. Por isso, acreditamos que a população vai colaborar, fazendo parte desta missão constante, na qual contribui para salvar a vida de tantas pessoas”, salientou.

Governo de Rondônia tem meta de alcançar mais de 4,2 mil bolsas de sangue até o final do ano

As atividades realizadas pela “Fhemeron Itinerante”, também fazem parte da mobilização “Junho Vermelho”, campanha que o governo estadual aderiu, visando conscientizar a população sobre o ato de doar sangue, em referência ao Dia Mundial do Doador, comemorado em 14 deste mês. Conforme a Fundação, o espaço e a montagem do fluxo de doações estão sendo organizados junto aos municípios onde a ação vai ocorrer.

Segundo a gerente de captação, Maria Luíza Pereira, a meta é alcançar mais de 4,2 mil bolsas de sangue até o final do ano, além de promover mais de 500 registros de medula óssea. “Nosso trabalho é facilitar o acesso dos voluntários à prática da doação de sangue, já que há muitas pessoas nos municípios do estado, as quais estão dispostas a vivenciar essa experiência. Acreditamos que o nosso objetivo será superado, graças a esta humanização vinda de quem doa”, enfatizou.

REQUISITOS

Os requisitos básicos para ser doador de sangue devem atender às seguintes condições:

Apresentar documento de identidade (RG) com foto;

Possuir peso superior a 50kg;

Ter entre 18 e 69 anos, entre 16 e 17 anos podem doar acompanhados do pai/mãe ou responsável;

Não estar em jejum e não ter ingerido alimentos gordurosos nas últimas três horas antes da doação;

Ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas.

OUTRAS AÇÕES

A ação “Fhemeron Itinerante” atua como um serviço amplo de coleta de sangue nos municípios estratégicos das regiões do estado.

As próximas edições acontecem nos dias: