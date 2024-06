Obras do Parque Buriti avançam e novo espaço vai fomentar o lazer e o turismo em Seringueiras

O município de Seringueiras, localizado na região do Vale do Guaporé, contará, em breve, com o primeiro parque turístico da região. As obras do Parque Buriti seguem avançadas com 80% de execução, resultado das ações municipalistas do governo de Rondônia, com a contrapartida do município.

O parque está sendo construído ao lado da BR-429, em uma área de 23.594,22 m² e tem como objetivo prover uma infraestrutura adequada à expansão da atividade turística e melhoria dos produtos e serviços, conforme o Plano Nacional de Turismo. Essa é mais uma obra oriunda do Governo na Cidade, projeto coordenado pelo governo do estado, e gerenciada e fiscalizada pela Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos (Seosp).

O projeto urbanístico prevê pista de caminhada, calçada de passeio, estacionamento, grama, playground, postes de iluminação, quiosques, palmeira imperial, ipês, pergolado, ponte de madeira, monumento da família do Shrek (personagem de filme infantil), totem, bancos, lixeiras e estação de barra fixa.

Projeto prevê amplo espaço com ponte madeira

De acordo com o gerente de obras da Seosp, Carlos André da Silva Morais, entre os serviços já executados estão, a implantação da grama, construções de pista de corrida, passarela de madeira, bancos, drenagem, iluminação de LED, meio fio, calçada para passeios, quiosque e implantação de caixa d’água. “As equipes de fiscalização da Seosp têm acompanhado de perto o andamento da obra, primando pela aplicação correta dos recursos públicos, bem como a qualidade dos trabalhos que estão avançados. Certamente, um novo cenário que a região passará a contar em breve”, pontuou.

FOMENTO TURÍSTICO

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destaca a importância do investimento em parques nas cidades, visando promover o bem-estar e fomentar o turismo nas regiões. "Em breve, a população de Seringueiras terá um belo espaço de lazer, que reunirá as famílias, dando condições adequadas à diversão das crianças, que terão um local com muito mais conforto. O parque vai chamar a atenção dos que passam pela BR-429, e será uma atração turística local", salientou.

De acordo com o titular da Seosp, Elias Rezende, o avanço das obras reafirma o engajamento do governo de Rondônia em proporcionar ambientes agradáveis, que promovam socialização e desenvolvimento aos municípios. “O estado de Rondônia passará a ter, em breve, com o primeiro parque turístico na região do Vale do Guaporé. Um registro histórico para a região e mudanças de cenário é o que o governo do estado, por meio da Seosp está trazendo”, destacou o secretário.

INVESTIMENTOS

A construção do parque prima pela visão de governança municipalista. Um investimento orçado em mais de R$ 2 milhões, sendo R$ 2.665.654,58 (dois milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), de aporte do governo do Estado, com a contrapartida do município, no valor de R$ 148.091,92 (cento e quarenta e oito mil, noventa e um reais e noventa e dois centavos). O parque fica localizado à Rua Salvo da Paixão, Centro, próximo à BR-429.