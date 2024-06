Mais de 300 quilômetros de rodovias são recuperados na região do município de Buritis

Com base no Plano Anual de Trabalho, as rodovias 408 e 420 estão recebendo os trabalhos de manutenção e melhorias ao longo dos mais de 300 quilômetros, na região do município de Buritis. Os serviços são executados pelas equipes da 15ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER).

De acordo com o residente regional, em Buritis, Adecleito Effgen, na RO-408 estão sendo executados os trabalhos de reconformação de plataforma (patrolamento), instalação de bueiros metálicos e levantamento de greide, em uma extensão de 134 quilômetros. A RO-420, também está sendo totalmente patrolada, recebendo novos bueiros metálicos, além levantamento de aterros em pontos específicos da via, que possui 177 quilômetros de extensão.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, atribuição do DER-RO é assegurar vias trafegáveis durante todo o ano. “Nossos servidores estão dedicados a atuar nas frentes de serviço em todas as rodovias estaduais, pavimentadas ou não. Continuamos com ações incessantes, essencialmente, no escoamento da produção agrícola, na segurança dos deslocamentos e suporte ao desenvolvimento de Rondônia. O governo está engajado em fortalecer infraestrutura para facilitar a vida de todos e impulsionar o progresso econômico do estado”, salientou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder Fernandes, enfatizou que todas as residências regionais e usinas de asfalto do órgão estão intensificando os trabalhos nos mais de 4500 quilômetros de rodovias primárias e nos mais de 1500 quilômetros já pavimentadas.