Senado aprova novo embaixador brasileiro nas Filipinas

O Plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira (13) a indicação do diplomata Gilberto Fonseca Guimarães de Moura para chefiar a embaixada do Brasil na República das Filipinas. Foram 40 votos a favor e 3 contrários. O senador Esperidião Amin (PP-SC) foi o relator da Mensagem( MSF 51/2023 ).

O novo embaixador passou por sabatina na Comissão de Relações Exteriores (CRE) em agosto . Na ocasião, ele foi indagado sobre os conflitos territoriais envolvendo o mar do Sul da China, que banha as fronteiras ocidentais do arquipélago das Filipinas, e sobre qual seria o comportamento da diplomacia brasileira. Moura afirmou que o interesse do Brasil é manter a paz, pois grande parte das exportações brasileiras transitam pela região.

Moura foi diretor do Departamento da Ásia e Oceania do Ministério das Relações Exteriores (2009-11) e já comandou duas embaixadas, a primeira na Eslovênia (2012-14) e a segunda na Tailândia (2014-17). Também foi cônsul-geral do Brasil em Xangai, na China (2018-22).

A embaixada brasileira nas Filipinas também é responsável pelos assuntos diplomáticos com as nações vizinhas de Palau, Micronésia e Ilhas Marshall, onde o Brasil não tem representação.

