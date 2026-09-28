Segunda, 28 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
24°

Chuva

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,22

Euro

R$ 5,93

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
GeralPrevisão do tempo para terça-feira (29), em SP: temperaturas elevadasEconomiaDívida Pública Federal fica estável em agosto e chega a R$ 9,29 triJustiçaGoverno cobra na Justiça gastos do SUS com tratamento de apostadoresEntretenimentoMostra inédita reúne 100 obras brasileiras e chinesas em SPEntretenimentoRealme e Fluxo W7M anunciam parceria no gaming
Senado Federal Senado Federal

Congresso passa a ter agendamento prévio para visitação

Quem quiser visitar o Congresso Nacional deve fazer o agendamento pela internet a partir desta segunda-feira (28). O novo sistema permite escolher ...

28/09/2026 14h06
Por: Redação Fonte: Agência Senado
Visitantes no Plenário do Senado: passeio inclui informações sobre o funcionamento do Legislativo - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Visitantes no Plenário do Senado: passeio inclui informações sobre o funcionamento do Legislativo - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

Quem quiser visitar o Congresso Nacional deve fazer o agendamento pela internet a partir desta segunda-feira (28). O novo sistema permite escolher antecipadamente o dia e o horário da visita guiada. A medida também pretende reduzir o tempo de espera nos dias de maior movimento.

O agendamento deve ser feito pelo portal Visite o Congresso . O visitante escolhe a data e o horário, informa os dados pessoais e recebe um código QR de confirmação.

Na chegada ao Palácio do Congresso Nacional, em Brasília, é necessário apresentar documento de identidade com foto e o código de confirmação para fazer o check-in. Quem não tiver feito a reserva poderá verificar, no próprio local, se há vagas disponíveis e fazer o agendamento pelo celular. Também haverá tablets para esse atendimento.

As visitas guiadas ocorrem de quinta-feira a segunda-feira, das 9h às 17h. Os grupos saem a cada 30 minutos e podem ter até 55 pessoas. O percurso dura cerca de 50 minutos. Não há visitação às terças e quartas-feiras.

O passeio é gratuito e é realizado conjuntamente pelo Senado Federal e pela Câmara dos Deputados. Durante o percurso, os visitantes conhecem os Plenários das duas Casas, os Salões Negro, Verde e Azul, o Túnel do Tempo do Senado e os Salões Nobres do Senado e da Câmara.

A visita também apresenta informações sobre o funcionamento do Congresso, o processo legislativo e o patrimônio artístico e arquitetônico. Entre as obras apresentadas, estão trabalhos de Di Cavalcanti, Marianne Peretti, Athos Bulcão, Alfredo Ceschiatti e Burle Marx.

Também podem ser agendadas visitas para instituições de ensino e grupos especiais.

Visitação ao Congresso Nacional

  • Quando:de quinta-feira a segunda-feira, inclusive feriados e pontos facultativos.
  • Horário:das 9h às 17h, com saída de grupos a cada 30 minutos.
  • Duração:cerca de 50 minutos.
  • Local:Palácio do Congresso Nacional, com acesso pela rampa.
  • Entrada:gratuita.
  • Agendamento: Visite o Congresso .
  • Atenção: às terças e quartas-feiras não há visitação.

Com informações das Assessorias de Imprensa do Senado e da Câmara

Visita guiada no Túnel do Tempo, no Senado: visitantes percorrem vários espaços do Palácio do Congresso - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
Visita guiada no Túnel do Tempo, no Senado: visitantes percorrem vários espaços do Palácio do Congresso - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Senado Federal Chega ao Congresso projeto que torna crime a exploração de bets
Senado Federal Novo site facilita agendamento de visitas ao Congresso
Senado Federal Desenrola Brasil 3.0 já está em vigor; veja como funciona
Senado Federal Eleições 2026: veja o que é fato sobre o voto para o Senado
Senado Federal MP proíbe bets e determina encerramento das operações em 30 dias
Senado Federal Poder Executivo anuncia MPs contra bets e endividamento das famílias
Porto Velho, RO
Atualizado às 18h01
24°
Chuva

Mín. 21° Máx. 42°

25° Sensação
2.57 km/h Vento
88% Umidade do ar
100% (5.95mm) Chance de chuva
Amanhã (29/09)

Mín. 22° Máx. 40°

Chuvas esparsas
Quarta (30/09)

Mín. 23° Máx. 36°

Chuva
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 5 dias atrás Bruno Scheid lidera “Fora Moraes” com Nikolas Ferreira e se firma como principal nome da direita em Rondônia Candidato ao Senado convoca os 52 municípios para ato em Ji-Paraná e assume a linha de frente das principais bandeiras conservadoras no estado
2
Política - Há 2 dias atrás Bruno Scheid é a primeira escolha para o Senado e chega a 47,1% no voto consolidado, aponta Veritá
3
Política - Há 3 dias atrás Vale do Paraíso reforça apoio à caminhada de Laerte Gomes
4
Política - Há 3 dias atrás Hildon promete colocar Rondônia entre os principais destinos turísticos da Amazônia
5
Política - Há 3 dias atrás Gestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias